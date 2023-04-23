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Çorum'da trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı

23.04.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı

Alınan bilgiye göre Yasin G. (29) ile Emirhan S. ve Ali S. arasında, Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa 3. Sokak'ta, trafikte yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan S. tabanca ile Ali S. de tüfekle ateş ederek Yasin G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda Yasin G'nin otomobilinde de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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