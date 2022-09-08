Çorum'da traktörün altında kalan çiftçi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum’da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yakınları Hulusi Ü'yü (68), Çukurören köyü Derecik mevkisindeki tarlasında traktörün arka tekerinin altında sıkışmış halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Hulusi Ü'nün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz