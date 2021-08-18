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Çorum'da üç köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

18.08.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da üç köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da üç köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle İskilip ilçesine bağlı Yerliköy köyüne 10 gün, Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı ve Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köylerine ise 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Karara göre yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, ilçe jandarma komutanlıklarınca karşılanacak.

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