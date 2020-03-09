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Çorum’da uçkunla mücadele çalışmaları sürüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 09.03.2020 19:22 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, yaz aylarında sıkça görülen sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına erken başladı.

Çorum Belediyesi, yaz aylarında sıkça görülen sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına erken başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar şehrin tamamındaki park ve yeşil alanları kapsayacak.
Şehir genelinde 12 kişiden oluşan 2 ekiple kimyasal ve fiziksel olmak üzere iki ayrı yöntemle mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “Yürüttüğümüz çalışmalarda ağırlıklı olarak yağmur suyu giderleri, kanalizasyon hatları, site, orta refüjler, parklar, okul bahçeleri, çöp konteynırlarında uçan sineklerin üreme yerlerini ilaçlıyoruz. Özellikle yaz sıcaklarının arttığı dönemlerde çoğalan sinek ve haşereyle etkin mücadele için çalışmalarımıza erkenden başladık.” dedi.
Çorum halkının daha kaliteli bir yaşam sürmesi için çalışmaların yaz boyunca da devam edeceğini dile getiren Tuncel, “Şehrimizde karasinek ve sivrisinek oluşumunu önlemek, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam kalitesini artırmak için gerekli önlemleri alıyoruz. ” şeklinde konuştu.

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