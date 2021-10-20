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Çorum'da üretilen 140 bin ton soğan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle paketlenecek

20.10.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da üretilen 140 bin ton soğan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle paketlenecek

Çorum'da üretilen 140 bin ton soğan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle paketlenecek

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen soğanların, daha hızlı paketlenip piyasaya sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 2 milyon 456 bin lira bütçeli "Üreten, Gelişen ve Büyüyen Alaca" Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı.

Alaca Belediyesi, ilçenin her yıl ortalama 45 bin dönüm araziden elde ettiği soğandan üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesine katkıda bulunmak amacıyla "Üreten, Gelişen ve Büyüyen Alaca Projesi"ni hayata geçirdi.

İlçeye saatte yaklaşık 10 ton soğan paketleme kapasitesine sahip tesis kurulmasını kapsayan projenin protokolü, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından imzalandı.

Arslan, proje ile Alaca ekonomisini canlandırmayı, soğanın pazar payını artırmayı ve bölge çiftçisine öncülük etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlçeye bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Arslan, "Alaca ilçemizde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre yılda ortalama 45 bin dönüm arazide 140 bin ton civarında soğan üretiliyor. Bu kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz."dedi.

Tesisin inşasını 15 ayda tamamlamayı planladıklarını dile getiren Arslan, "İlçemizde yeni bir soğan eleme ve paketleme tesisi kurulacak. Soğan üreticileri arasında kooperatifleşme sağlanacak ve sürekli eğitim merkezi ile birlikte ilçemiz çiftçilerine bilinçli tarım için eğitimler düzenlenecek. Projenin bütçesi 2 milyon 456 bin 670 lira olup, yüzde 50'si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibeyle karşılanacak. Projenin sahibi Alaca Belediyesi olurken, projenin ortakları ise Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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