YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor

Çorum’da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 19.02.2020 19:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimleri Çorum’da başladı.Ülke genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla başlatılan seferberlikte, ilk nokta, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimleri Çorum’da başladı.
Ülke genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla başlatılan seferberlikte, ilk nokta, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri oldu. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin talimatıyla, yıl boyunca devam edecek olan gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da yapılıyor. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Çorum’da süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde denetimler başladı. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan gıda denetimleri Çorum’da 1 hafta boyunca devam edecek.
"Ürün bazlı denetim yapılıyor"
Denetimlere Çorum’da 2 veteriner, 3 gıda mühendisi ve 10 gıda kontrol görevlisi katılıyor. 1 hafta boyunca sürecek denetimlerde ilk önce süt ve süt ürünleri üreten işletmeler denetlendi. Çorum merkezde 4 ve Mecitözü’nde bir süt işletmesi ekiplerce denetlendi Denetimde imal edilen ürünlerden numune alınarak, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ekipler dün ise et ve et üreten işletmeleri denetledi. İlçelerde de devam eden denetimlerde yine et işletmelerinden ürün numuneleri alındı. Ekipler bugün ise unlu mamül üreten işletmeleri denetleyecek.
’Denetimler yıl boyu devam edecek’
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, "Bu denetimler kapsamında karşılaşacağımız herhangi bir olumsuzluk, sağlığı tehdit edecek bir ğıda ürünü ile karşılaşılması halinde yasal mevzuatlar çercevesinde gereğini yapacağız. Biz zaten Tarım ve Orman il müdürlüğü olarak gıdanın tarladan-çiftlikten sofraya gelene kadar bütün denetimleri gerçekleştiriyoruz. Biz risk analizi kapsamında bütün gıda işletmelerimizi yıl boyunca denetimlerimizi yapıyoruz. Bu anlamda çiftçiler, üretici ve tüketicilerimizin güvenli gıda tüketmesi konusunda yıl boyunca denetimlerimizi devam ettiriyoruz."şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Hem meslek öğrenecekler hem de para kazanacaklar

Hem meslek öğrenecekler hem de para kazanacaklar

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Başkan Şahan: “Adıyaman’da 150 bin badem ağacı kurudu”

Başkan Şahan: “Adıyaman’da 150 bin badem ağacı kurudu”

Çorum Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:59
İkindi
15:56
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Haboğlu Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Jokey Sınavlarında Osmancıklı Aday ilk 5' te

Jokey Sınavlarında Osmancıklı Aday ilk 5' te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.