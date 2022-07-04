YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

04.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir kişi ile uyuşturucu madde üretip ticaretini yaptığı belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada yaklaşık 20 gram uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, 254 sentetik ecza hapı ile av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'daki çiftçi birliklerine 15 milyon liralık makine desteğiÇorum'daki çiftçi birliklerine 15 milyon liralık makine desteği
Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandıAntalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Çorum narkotik operasyon

Çorum Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:11
Sabah
05:08
Öğle
12:50
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:09
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.