Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ile Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 gram toz esrar, 113 gram kubar esrar, 9 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 13 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonda ev ve iş yerlerinin sahipleri olduğu tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında 2 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
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