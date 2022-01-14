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Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

14.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ile Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 gram toz esrar, 113 gram kubar esrar, 9 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 13 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda ev ve iş yerlerinin sahipleri olduğu tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında 2 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

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