YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

10.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Zanlının ifadesi doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile 2 kişi de polis ekiplerince yakalandı.

Üç kişinin adreslerinde yapılan aramada 3 av tüfeği, 68 sentetik ecza, 2,23 gram sentetik kannabinoid maddesi, 14,11 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 570 lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlılardan birinin 14 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin zanlılara ait adreslere düzenlediği operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasıÇorum'da okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası
Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan "Mehmet Akif Mahallesi semt pazarı" açıklamasıÇekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan "Mehmet Akif Mahallesi semt pazarı" açıklaması
Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastıSivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:05
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:43
Akşam
20:17
Yatsı
22:05
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.