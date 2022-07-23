Çorum'da vincin çarpması sonucu ölen anne ile kızının cenazesi defnedildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da freni patlayan vincin altında kalarak hayatını kaybeden Satı Kılıç (72) ve kızı Elif Güler'in (33) cenazesi toprağa verildi.

Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda freni patlayan vincin çarpması sonucu vefat eden anne ile kızının cenazeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Abdibey Camisi'ne getirildi.

Anne ve kızının cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Necmettin Düz (68) idaresindeki 33-00 100 103 plakalı kontrolden çıkan vinç, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkmış, bu sırada kaldırımda yürüyen Satı Kılıç ve kızı Elif Güler'e çarpmıştı. Kazada Satı Kılıç olay yerinde, kızı Elif Güler ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. ​​​​​​​

