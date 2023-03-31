YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da yaprak bitiyle mücadele için uğurböceği üretim laboratuvarı kuruldu

Çorum'da yaprak bitiyle mücadele için uğurböceği üretim laboratuvarı kuruldu

31.03.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yaprak bitiyle mücadele etmek için uğurböceği üretmek amacıyla laboratuvar kurulduğu bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkan yaprak bitiyle biyolojik mücadele için böcek üretim laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarda yetiştirilecek uğurböcekleri, her yıl yonca ve ayçiçeği tarlalarından kent merkezine geldiği tespit edilen yaprak bitlerine karşı doğaya bırakılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yaprak bitiyle kimyasal yerine biyolojik mücadeleyi seçtiklerini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kurulan laboratuvarda ziraat mühendislerinin çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Tuncel, "Bir uğur böceği ergini günde ortalama 300 yaprakbiti tüketmektedir. Bu doğrultuda binlerce uğur böceği üreterek milyonlarca yaprakbiti ile kimyasal ilaç kullanmadan mücadele etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum’da alevler geceyi aydınlattı, yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndüÇorum’da alevler geceyi aydınlattı, yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndü
İnegölsporlu iki eski futbolcu, şike soruşturmasında tutuklandıİnegölsporlu iki eski futbolcu, şike soruşturmasında tutuklandı
Adıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadıAdıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadı
Anahtar Kelimeler:
Çorum çorum belediyesi laboratuvar uğurböceği

Çorum Namaz Vakitleri 31 Mart Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:20
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Çorum Nöbetçi Eczaneler31 Mart Cuma

Yüksel eczanesi
Bayat
Damla eczanesi
Merkez
Yaşam eczanesi
Merkez
Yüksel eczanesi
Iskilip
Büyük eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Gözde eczanesi
Lacin
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.