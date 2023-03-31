Çorum'da yaprak bitiyle mücadele için uğurböceği üretim laboratuvarı kuruldu

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkan yaprak bitiyle biyolojik mücadele için böcek üretim laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarda yetiştirilecek uğurböcekleri, her yıl yonca ve ayçiçeği tarlalarından kent merkezine geldiği tespit edilen yaprak bitlerine karşı doğaya bırakılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yaprak bitiyle kimyasal yerine biyolojik mücadeleyi seçtiklerini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kurulan laboratuvarda ziraat mühendislerinin çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Tuncel, "Bir uğur böceği ergini günde ortalama 300 yaprakbiti tüketmektedir. Bu doğrultuda binlerce uğur böceği üreterek milyonlarca yaprakbiti ile kimyasal ilaç kullanmadan mücadele etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

