YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

04.01.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yaralı puhu kuşu tedavi ediliyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaralı bulunan puhu kuşu, belediyenin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Köylülerin, Mecitözü ilçesine bağlı Işıklar köyünde yaralı puhu buldukları ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşu alıp Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Sağlık kontrolünde kanatlarında kırıklar tespit edilen kuşun tedavisine başlandı.

Veteriner hekim Mehmet Gültekin, gazetecilere, yaralı puhuyu sağlığına kavuşturduktan sonra doğaya bırakacaklarını, aksi bir durum tespit ederlerse rehabilitasyon merkezinde misafir edeceklerini söyledi.

Yaralı kuşun bugüne kadar merkeze getirilen en büyük puhu olduğuna dikkati çeken Gültekin, "Daha önce de birçok puhu kuşu geldi. Aralarında en büyüğünün bu olduğunu söyleyebilirim. Kanat açıklığı 1,5 metreye yakın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulunduMilli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:50
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:58

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Bilgin Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.