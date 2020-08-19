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Çorum’da yaralı yaban kuşları ilgi odağı oldu

ÇORUM HABERLERİ  | 19.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı besleme, tedavi, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yaralı yaban hayvanlarını da ihmal etmeyen Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaralı akbaba, atmaca, kartal, şahin ve leylek gibi yaban kuşları hayvansever ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün alanında tecrübeli personel ve iyi düzeyde imkanlara sahip olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekipleri yıl boyunca sokak hayvanlarına ve şehrin çevresindeki yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını devam ettiriyoruz.

Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı besleme, tedavi, bakım ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yaralı yaban hayvanlarını da ihmal etmeyen Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaralı akbaba, atmaca, kartal, şahin ve leylek gibi yaban kuşları hayvansever ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün alanında tecrübeli personel ve iyi düzeyde imkanlara sahip olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekipleri yıl boyunca sokak hayvanlarına ve şehrin çevresindeki yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bir yandan da geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde bakıma muhtaç sokak ve yaban hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon işlemlerini yapıyoruz. Merkezimizde tedavileri uzun süren akbaba, şahin, kartal ve leylek gibi yaban kuşlarımız var. Merkezimize gelen hayvanseverler, bakımları süresince misafir ettiğimiz yaban kuşlarına oldukça ilgi gösteriyor." dedi.
Başkan Yardımcısı Zahir, pandemi dolayısıyla kısıtlanan sosyal yaşamda ailelerin çocuklarıyla birlikte Çorum Belediyesi geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek hoşça vakit geçirebileceklerini de sözlerine ekledi.

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