YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı

Çorum'da "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı

08.08.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Belediyesince 1 milyon 870 bin metrekare alanda hayata geçirilecek "Yeni Şehir Projesi" tanıtıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen tanıtım törenindeki konuşmasında, Çorum'da depreme dayanıklı, yenilenebilir enerji üretimi yapan, modern bir şehir inşa edeceklerini söyledi.

Ekonomik ömrünü tamamladığı için kapatılan çimento fabrikasının 1 milyon 870 bin metrekare arazisini Brezilya merkezli firmadan yaklaşık 100 milyon liraya satın aldıklarını hatırlatan Aşgın, "O günden bu yana proje çalışmalarımızı tamamladık. Alanın yüzde 25'i konut ve iş yerlerinden, yüzde 75'i ise yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Buraya 3 bin 200 konut, 51 villa ve 710 iş yeri inşa edeceğiz." dedi.

Yeni şehre 16 bin metrekare kapalı alana sahip kültür merkezi ve önüne 21 bin metrekarelik meydan yapacaklarını dile getiren Aşgın, "Bu alanda masal bir gibi şehir inşa edeceğiz. Hemşehrilerimiz Çorum'a yakışır bir yerde yaşamlarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da konuşmalarında projenin Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da taş yüklü tır refüje devrildiDiyarbakır’da taş yüklü tır refüje devrildi
Derince Sağlıklı Yaşam alanı vatandaşların akınına uğruyorDerince Sağlıklı Yaşam alanı vatandaşların akınına uğruyor
Aydın’ın kavurucu sıcağı ilin ekonomisini canlandırdıAydın’ın kavurucu sıcağı ilin ekonomisini canlandırdı
Anahtar Kelimeler:
Çorum çorum belediyesi

Çorum Namaz Vakitleri 8 Ağustos Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
19:56
Yatsı
21:28

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Salı

Bayrak eczanesi
Alaca
Yüksel eczanesi
Bayat
Kargi eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Gözde eczanesi
Lacin
Boğazkale eczanesi
Bogazkale
Hayat eczanesi
Dodurga
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.