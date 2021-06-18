YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi

Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi

18.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yıkamacının halı arasında bulduğu 13 çeyrek altın sahibine teslim edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde yıkanmak üzere getirilen halının içinde bulunan 13 çeyrek altın, işletmeci tarafından sahibine teslim edildi.

İlçede evini su basan bir kişi, halılarını yıkamak için halı yıkama dükkanına gönderdi. Çalışanlar, halının arasında fark ettikleri kutuyu açınca altınlarla karşılaştı.

İş yeri sahibi Ali Acar, sahibini telefonla arayarak halının içinden altın çıktığını, kendisinden teslim alabileceğini söyledi.

Acar, iş yerine gelen kişiye altınlarını teslim etti.

Acar, AA muhabirine, 12 yıldır halı yıkama işi yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Altınları bulunca vakit kaybetmeden sahibine telefonla ulaştığını belirten Acar, "Halının arasında altınları görünce şaşırdık. Daha önce halıdan terlik, çorap gibi şeyler çıktı ancak ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Hemen müşteriyi arayıp halıdan 13 çeyrek altın çıktığını söyledik. Müşterimizin evini su bastığı için aceleyle halıları toplayıp görmemişler. Altınlarının kaybolduğundan habersizmişler. Aradığımıza çok memnun oldular." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Tam kapanma dönemi sonrası doğaya çıkacaklara KKKA hastalığı uyarısıTam kapanma dönemi sonrası doğaya çıkacaklara KKKA hastalığı uyarısı
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:47
İkindi
16:45
Akşam
20:21
Yatsı
22:10

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Funda Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.