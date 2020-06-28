YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da YKS heyecanı

Çorum’da YKS heyecanı

ÇORUM HABERLERİ  | 28.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ikinci oturumu başladı.41 binada gerçekleştirilen sınava toplam 11bin 774 aday yer döktü.

Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ikinci oturumu başladı.
41 binada gerçekleştirilen sınava toplam 11bin 774 aday yer döktü. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.
Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi. Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.
Öğrencilerin binaya alınmasının ardından velilerde çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:07
Sabah
05:05
Öğle
12:48
İkindi
16:47
Akşam
20:22
Yatsı
22:11

Çorum Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

M.Sinan Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu

Bayat Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor

Bayat Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.