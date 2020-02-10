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Çorum'da yol ortasında kalan evin yıkımı için tören düzenlendi

ÇORUM HABERLERİ  | 10.02.2020 17:51 | Son Güncelleme

Çorum'da yol ortasında kalan evin yıkımı için tören düzenlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'da belediye tarafından yeni açılan caddenin ortasında kalan ve kamulaştırma davası nedeniyle üç yıldır yıkılamayan üç katlı evin, 3 milyon lira bedel ile kamulaştırılmasının ardından yıkımı için tören düzenlendi.

Çorum Belediyesince şehir içi trafiğinin rahatlatılması amacıyla 2017 yılı içerisinde başlatılan yeni yol açma çalışmaları kapsamında Karakeçili Mahallesi'nde 650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir cadde oluşturuldu.

Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi'ni birbirine bağlayacak yol güzergahında bulunan ve belediye tarafından yaklaşık 23 milyon lira ödenerek kamulaştırılan yapılardan biri hariç tümü, ekiplerce teker teker yıkıldı. Yolun ortasında kalan ve yeşil renkli olduğu için "Yeşil Ev" olarak adlandırılan 3 katlı bir yapının sahipleriyle anlaşamayan belediye, konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonucunda belediye ile evin hak sahipleri arasında 3 milyon 10 bin TL bedel ile kamulaştırma için anlaşmaya varıldı.

Yeni caddenin trafiğe açılmasının önündeki tek engel olan yapının belediye ekiplerince yıkımına başlanması için bir tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, yeni yolun kent merkezindeki trafiği rahatlatacağını belirterek, "Bu yolumuzun geçen yaz aylarında Gazi Caddesi bağlantısını sağlamıştık. Yolun ortasında kalan yeşil ev de mahkeme kararıyla kamulaştırıldı. Mahkemenin belirlediği 3 milyon lira bedelle kamulaştırdığımız binayı sonunda yıkıyoruz. Kısa sürede yolumuzun bir bölümünü kullanıma açacağız." dedi.

Kentin iki önemli aksını oluşturan Gazi Caddesi'ni, Fatih Caddesi'ne bağlayacak yol güzergahında bulunan okul binasının yıkılmak üzere belediyeye devredilmesi için Milli Eğitim Bakanlığından onay geldiğini dile getiren Aşgın, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Daha sonra iş makinelerince evin yıkımına başlandı.

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Çorum Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Çorum Belediyesi yeni yol çalışması

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