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Çorum'da yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalan kadın öldü

ÇORUM HABERLERİ  | 30.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Çorum'da yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalan kadın öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yolun karşısına geçmek isterken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adem Ç. yönetimindeki Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İş makinesi operatörü Adem Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından Hakkı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın telefonla konuşarak yolun karşısına geçiyordu. Kepçe operatörü de kadını görmedi. Kepçenin kovası kafasına çarpınca kadın yere düştü. Sonra iş makinesi kadının üstünden geçti." ifadesini kullandı.

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