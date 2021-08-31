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Çorum'daki kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 490 bin makaron ele geçirildi

31.08.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 490 bin makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da kaçak tütün mamulleri ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri iki zanlının bulunduğu aracı durdurdu.

Aramada, araçta çeşitli markalara ait 1 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, polis merkezine götürüldü.

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