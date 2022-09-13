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Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan aranan kişi yakalandı

13.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan aranan kişi yakalandı

Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan aranan kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip içesinde kumar oynandığı iddiasıyla dernek merkezine düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dernek merkezinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen İskilip Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dernek merkezine operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Dernek merkezinde yapılan aramada ise yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca, iskambil desteleri ve yazboz kağıtları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan dernek yöneticisi hakkında "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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