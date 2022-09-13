Çorum'daki kumar operasyonunda dolandırıcılıktan aranan kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip içesinde kumar oynandığı iddiasıyla dernek merkezine düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dernek merkezinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen İskilip Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dernek merkezine operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Dernek merkezinde yapılan aramada ise yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca, iskambil desteleri ve yazboz kağıtları ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan dernek yöneticisi hakkında "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz