Çorum'daki narkotik operasyonunda uyuşturucu ile bir dolarlık banknotlar ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 801 sentetik ecza ve 89,40 gram esrar ile F, G ve A seri numaralı 1 dolarlık 3 banknot ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişinin evine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin kapıyı kırıp girdikleri evdeki aramada 801 sentetik ecza, 89,40 gram esrar, F, G ve A seri numaralı 1 dolarlık 3 banknot, ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz