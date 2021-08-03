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Çorum'daki narkotik operasyonunda uyuşturucu ile bir dolarlık banknotlar ele geçirildi

03.08.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki narkotik operasyonunda uyuşturucu ile bir dolarlık banknotlar ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 801 sentetik ecza ve 89,40 gram esrar ile F, G ve A seri numaralı 1 dolarlık 3 banknot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişinin evine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin kapıyı kırıp girdikleri evdeki aramada 801 sentetik ecza, 89,40 gram esrar, F, G ve A seri numaralı 1 dolarlık 3 banknot, ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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