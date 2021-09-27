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Çorum'daki tarihi ve kültürel eserlerin minyatürlerinin yer aldığı "Çorumminia" açıldı

27.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki tarihi ve kültürel eserlerin minyatürlerinin yer aldığı "Çorumminia" açıldı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince yaptırılan, içinde tarihi ve kültürel eserlerin minyatürlerinin yer aldığı "Çorumminia" açıldı.

Açılışa katılan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da çok güzel hizmetler yapılarak açılışlarının tek tek gerçekleştirildiğini söyledi.

Çorumminia'nın, şehrin tarihi ve kültürel anlamda tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Çiftçi, "İmkanlarımız dahilinde fırsatımız ve zamanız varken eser üretmeye mecburiyetimiz var. Belediye Başkanımızın yaptığı bu güzel eser, şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise 220 dönümlük Çorum Millet Bahçesi'nin yanına 5 dönümlük alan içine Çorummina'yı kurduklarını belirtti.

Çorum'un tarihi, kültürel değerlerinin bilinmesi adına il genelindeki bütün tarihi ve kültürel değerleri minyatür haline getirerek Çorumminia'yı kurduklarını anlatan Aşgın, şöyle devam etti:

"Çorum'un cazibe noktaları var ancak şehrimize gelen misafirlerimizin gezebileceği, tarihi ve kültürel yerlerin minyatürlerini görebileceği bir yer hazırladık. Burada 26 eserin ve 3 rölyefin minyatürünü yaptık. Etrafını kale gibi Hitit surlarıyla çevirdik. Bahçesine 1700'ün üzerinde bitki dikerek botanik bahçe haline getirdik. Ayrıca yanına da alanı gezen vatandaşlarımız için dinlenme tesisi kurduk. Biz bu şehri nasıl geliştirebiliriz, hayatı nasıl kolaylaştırabiliriz, bunun için çalışıyoruz."

Aşgın, Çorumminia'nın 4 milyon 140 bin liraya mal olduğunu aktardı.

Açılışta, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve protokol üyeleri açılışı yapılan Çorumminia'yı gezdi.

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