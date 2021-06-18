Çorum'dan dünyaya yaptıkları bal mumu heykellerle açılıyorlar

Bir bal mumu heykelin yapımının istenilen özelliklerine göre 6 ay sürebildiğini anlatan Aktan, bugüne kadar Atatürk'ten Aşık Veysel'e, Fatih Sultan Mehmet'ten Hacı Bektaş Veli'ye kadar birçok önemli kişinin heykelini yapma fırsatı bulduklarını aktardı.

Aktan, AA muhabirine, heykelcilikte dünyadaki yenilikleri araştırırken keşfettikleri bal mumu heykelciliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) başta olmak üzere birçok kamu ve özel sektöre ait müze ile çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

Türk tarihine damga vurmuş önemli şahsiyetlerin bal mumu heykellerini yapmaya başlayan iki heykeltıraşın eserleri, yurt içi ve dışında birçok müzede sergileniyor.

Daha sonra çeşitli iş bağlantılarıyla atölyeden para kazanmaya başlayan iki heykeltıraş, Türkiye'de bal mumu heykelcilik sektöründeki boşluğu görünce bu alana yöneldi.

Heykeltıraş Hakan Aktan ve Hüseyin İnci, 2002 yılında Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra hem mesleki becerilerini geliştirmek hem de hobi içerikli sanatsal üretim yapmak amacıyla atölye kurdu.

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'da iki heykeltıraş, 16 yılda yurt içi ve dışında 50'den fazla müze için binin üzerinde bal mumu heykele imza attı.

- "Yurt içi ve dışında 50'nin üzerinde müzede heykellerimiz var"

Önce hobi amaçlı kurdukları atölyede yaptıkları ilk bal mumu heykelin 2009 yılında Amasya'daki bir müzede sergilenmeye başlandığını belirten Aktan, "Türkiye'de bu işin öncülerinden sayılırız. Bu işin dünyadaki merkezi Fransa ve İngiltere. 'Bu alanda biz de varız.' dedik, hem de Anadolu'nun bir vilayetinde, Çorum'da yapıyoruz. Bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar yurt içi ve dışında 50'nin üzerinde müzede heykellerimiz var. Kiminde 5 tane, kiminde 80-100 civarında heykelimiz var." dedi.

TİKA aracılığıyla yurt dışına da heykel yaptıklarını anlatan Aktan şöyle devam etti:

"TİKA bağlantılı müzelerde de çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Macaristan'da Türkevi Müzesi, Gülbaba Müzesi gibi müzeler için bal mumu heykel yaptık. Arnavutluk'ta Bektaşi Müzesi ve çeşitli meslek müzeleri için yaptık. Yurt dışı için devam eden çalışmalarımız var."

Eserlerinin sergilendiği müze sayısının her geçen yıl arttığının altını çizen Aktan, "Bu zamana kadar binin üzerinde bal mumu heykel yaptık. Bizim yaptığımız iş genellikle yeni nesle eskiyi anlatmak. Sanata ve sanat tarihine ışık tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Atölyemiz, bu tür amaçlarla kurulan müzelerin mutfağıdır." ifadesini kullandı.

Aktan, Türk tarihine ışık tutmak amacıyla Mete Han'dan başlayıp, öne çıkan bütün şahsiyetlerin heykelini yapmak üzere bir projeyle ilgili çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

