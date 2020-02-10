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Çorum’dan Elazığ’a yakacak yardımı

ÇORUM HABERLERİ  | 10.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Çorum Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatyalı depremzedelere kömür ve odun yardımı yapıldı.Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kömürcüler Derneği Başkanı Mustafa Mert ve dernek yöneticileri tarafından temin edilen 1 tır yakacak yardımı bugün ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ın katılımıyla yolcu edildi.İçinde bulunduğumuz kış aylarında depremzedelerin içini bir nebze olsun ısıtmak istediklerini ifade eden Akdağ ve Mert, yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür ettiler.Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Akdağ ve Mert, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulunarak, “Yüce Allah, ülkemizi her türlü felaketlerden korusun” dediler.

Çorum’dan Elazığ’a yakacak yardımı

Çorum Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatyalı depremzedelere kömür ve odun yardımı yapıldı.
Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kömürcüler Derneği Başkanı Mustafa Mert ve dernek yöneticileri tarafından temin edilen 1 tır yakacak yardımı bugün ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ın katılımıyla yolcu edildi.
İçinde bulunduğumuz kış aylarında depremzedelerin içini bir nebze olsun ısıtmak istediklerini ifade eden Akdağ ve Mert, yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür ettiler.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Akdağ ve Mert, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulunarak, “Yüce Allah, ülkemizi her türlü felaketlerden korusun” dediler.

Çorum’dan Elazığ’a yakacak yardımı

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