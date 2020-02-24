Çorum'dan İdlib'e 16 tır gıda ve insani yardım malzemesi gönderildi

ÇORUM (AA) - Çorum'dan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 16 tır yardım malzemesi gönderildi.

Çorum İnsani Yardım Derneğince organize edilen kampanya kapsamında, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla fuar alanında tören düzenlendi.

Dernek Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı konuşmada, İdlib'de durumun çok vahim olduğunu belirterek, "Çocuklar ağaçların altında donarak ölme durumundular. İnsanlar mağdur, mazlum, çadır bekliyorlar. Allah razı olsun ki Türk halkından gerekli desteği sağlıyorlar. Binlerce tır şu anda İdlib'e doğru yola çıkmış durumda. Oradaki kardeşlerimize yardımlar ulaştırılıyor." dedi.

Çorum'dan topladıkları kıyafet, gıda ve undan oluşan 16 tır dolusu yardım malzemelerinin yaklaşık 1 milyon lira tutarında olduğuna dikkati çeken Özkabakçı, kampanyaya katkı yapan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından tırlar, dualarla bölgeye doğru yola çıktı.

