Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile uçup 8 saat 15 dakika havada kaldı

ÇORUM (AA) - Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, yaptığı deneme uçuşunda 8 saat 15 dakika havada kalma başarısı gösterdi.

Dün gerçekleştirilen rekor denemesi kapsamında Çorum'un Bayat ilçesindeki Asma Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan milli sporcu Oğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 296 kilometre katetti.

Saat 10.00'da Bayat'tan havalanan Oğuzkan, 8 saat 15 dakika havada kaldıktan sonra Çorum-Çankırı-Kırıkkale-Tuz Gölü hattı üzerinden saat 18.15 civarında Konya yakınlarına inerek uçuşunu tamamlandı.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Rekor denemesinin birçok anlamda ilklere sahne olduğunu dile getiren Karınlıoğlu, "8 saat 15 dakika havada kalma süresi olarak Türkiye rekoruydu. 296 kilometre mesafe ile önceki rekora rakip olduk. Ayrıca bölge rekorunu kırmış olduk. O gün yapılan uçuşlar arasında dünya birincisi olduk. Çok sevinçliyiz." dedi.