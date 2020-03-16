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Çorumini’da çalışmaları start aldı

ÇORUM HABERLERİ  | 16.03.2020 18:50 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorumini’da çalışmaları start aldı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri içerisinde yer alan "Çoruminia" projesi hayata geçiyor. Çorum’un tarihi ve kültürel öğelerini içerisinde barındıracak olan minyatür parkla ilgili ihale çalışmaları başladı.
Göreve gelmeden önce yapmayı taahhüt ettikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projeler üzerinde titizlikle çalıştıklarını ve hayata geçirdiklerini kaydetti.
Çoruminia projesinin Çorum’un turizmine önemli katkılar sağlayacağını, Çorum’da yaşayan herkesin de şehrinin tarihini ve kültürünü daha yakından tanıyacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Çoruminia projemizi Millet Bahçemizin yanında gerçekleştireceğiz. Minyatür maket ve rölyef alım ihalesine çıkıyoruz. Yakın bir zamanda da parkımızın yapım ihalesine çıkacağız" dedi ve bu şehir için gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını ifade etti.
Başkan Aşgın, çıkılacak ihaleyle, Çorum Saat Kulesi, Resuloğlu Mezarlık Alanı, Alacahöyük Ören Yeri, Hattuşa Ören Yeri, Şapinuva Ören Yeri, İnce Su Kanyonu, Koyun Baba Köprüsü, Örükaya Roma Barajı, Kapılıkaya Mezarı, Aslanlı Kapı, Şarrumanın Tutaliayı Kucaklayış Sahnesi Rölyefi, IV. Tutalianın tasviri rölyefi, Hitit Savaşçısı tasviri rölyefi (110-200cm), İskilip Kalesi ve Kaya Mezarları, Elvan Çelebi Camii ve Türbesi, Eski Askerlik Şubesi,İsmet Eker Konağı, Çorum Kalesi, Çorum Müzesi, Hıdırlık Camii ve Türbesi, Çorum Ulu Camii, İstiklal Mektebi, Veli Paşa Hanı, Veli Paşa Konağı, Çorum Belediye Binası, Koyun Baba Türbesi, Arasta Çarşısı, Güpür Hamamı, Sungurlu Saat Kulesi olmak üzere toplam 27 adet minyatür maket ve rölyef alımını gerçekleştireceklerini vurguladı.

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