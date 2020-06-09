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Çorumlu esnaflardan Asimder’e ziyaret

IĞDIR HABERLERİ  | 09.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

ASİMDER Güneydoğu Bölge Başkanı İrfan Ermiş ve Çorumlu bir grup esnaf Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey’i Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki makamında ziyaret etti.Çorum’a usulsüzce yapılan tayini duyduklarını ve ziyaret ederek hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun dileklerini bildirmek istediklerini söyleyen Ramazan Akıncı, “ASİMDER genel merkezinin son bir yıldır tüm faaliyet ve açıklamalarını basın yoluyla takip etmekteyiz.

Çorumlu esnaflardan Asimder’e ziyaret

ASİMDER Güneydoğu Bölge Başkanı İrfan Ermiş ve Çorumlu bir grup esnaf Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey’i Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki makamında ziyaret etti.
Çorum’a usulsüzce yapılan tayini duyduklarını ve ziyaret ederek hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun dileklerini bildirmek istediklerini söyleyen Ramazan Akıncı, “ASİMDER genel merkezinin son bir yıldır tüm faaliyet ve açıklamalarını basın yoluyla takip etmekteyiz. Bizler Çorum Osmancık esnafları olarak uğramış olduğunuz bu haksızlığa çok üzüldük. Bu haksızlığın ayrıca hemşehrimiz tarafından yapılması da bizi daha çok üzmüştür. ASİMDER Ermeni Diasporasının yalanları karşısında çalışan ve tüm yalanlarını çürüten tek kuruluştur. Ermeniler Çorum ilimizde de çok katliamlar yapmışlardır. Halen kripto gizli Ermeni asıllı insanların şehrimizde yaşadıkları konusunda söylentiler duymaktayız. Sizin şehrimize gelişiniz inşallah faydalı olacaktır” dedi.
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, “Çorum şehri Türkiye’mizin güzide şehirlerinden biridir. Ne kadar eskiden yaşanmış bazı siyasi olaylarla anılsa da kardeşliğin ve vatanseverin yer aldığı güzel bir şehrimiz olmuştur. Çorum’da da Ermeniler yaşamış ve 1914-1915 yıllarında isyan etmişlerdir. Özellikle Amasya Merzifon’daki Ermeni Okulu ve Çorum Sungurlu’da yaşayan Ermeniler bu isyan hareketlerinin başını çekmişlerdir. Bu isyanlar bastırılıp 1915 yılında Ermenilerin tehcir edilmesi esnasında gitmek istemeyen Ermeni aileler isimlerini veya soy isimlerini değiştirerek şehirde günümüze kadar yaşamaya devam etmişlerdir. Çorum’da bulunduğumuz dönem içerisinde şehrin tarihini incelemeye devam edeceğiz. Bu nazik ziyaretiniz şahsımı çok mutlu etmiştir” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Çorum Osmancık esnafları Alattin Akıncı, Ramazan Akıncı ve diğerlerine Iğdır’da Ermenilerin yaptığı katliamları anlatan tarih kitapları hediye etti.

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