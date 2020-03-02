YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorumlu esnaftan ’Bahar Kalkanı’na destek

Çorumlu esnaftan ’Bahar Kalkanı’na destek

ÇORUM HABERLERİ  | 02.03.2020 19:42 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Suriye’nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.Türkiye’nin 81 şehrinde olduğu gibi Çorum’da da Bahar Kalkanı Harekatı’na destek açıklamaları düzenlendi.

Çorumlu esnaftan ’Bahar Kalkanı’na destek

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Suriye’nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak tam destek verdiklerini açıkladı.
Türkiye’nin 81 şehrinde olduğu gibi Çorum’da da Bahar Kalkanı Harekatı’na destek açıklamaları düzenlendi. ÇESOB’ta gerçekleştirilen açıklamaya ise Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda esnaf odası başkanı katıldı.
Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin şehitlerimizin ruhuna okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, İdlib’de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet dileyerek, "Şu an 81 şehrimizde Türkiye’nin önde gelen odalar, borsalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları olarak, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Suriye’nin İdlib bölgesinde haince saldırıya uğrayan ve pusuya düşürülen kahraman Mehmetçiklerimiz’den şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Bu amaçla başlatılan ’Bahar Kalkanı Harekatı’nı destekliyoruz. ’Mevzu vatansa, gerisi teferruattır’ diyen tüm STK’lar olarak bugün daha bütünüz, daha biriz. Cenab-ı Allah ülkemizi şerlerden korusun, askerlerimizi muzaffer eylesin. Milletimizin başı sağolsun."dedi.
Açıklamanın ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları Mehmetçiğe saygı yürüyüşü’ne katıldılar.

Çorumlu esnaftan ’Bahar Kalkanı’na destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Çorum Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:57
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Çorum Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Karaoğlu Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.