YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çorumluoğlu ve Posbıyık şehit ailelerini ziyaret etti

Çorumluoğlu ve Posbıyık şehit ailelerini ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.07.2020 22:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarlıkları ile şehit aileleri ziyaret edildi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarlıkları ile şehit aileleri ziyaret edildi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve beraberinde ki ilçe protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlıklarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar. Ardından Şehit Jandarma Komando Er İlhan Aydemir’in annesi Cemile Aydemir’i ve Kore Gazisi Turhan İnan’ı da evinde ziyaret ettiler.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ettiğini söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu başkanlığındaki ilçe protokolümüzle birlikte şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktık, dua ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehit Jandarma Komando Er İlhan Aydemir’in annesi Cemile Aydemir’i Gülüç Beldesi’ndeki evinde, Kore Gazimiz Turhan İnan’ı da Müftü Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ettik. Şehidimizi bir kez daha rahmetle anarken, Turhan amcaya sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Zonguldak Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:25
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:32
Yatsı
22:19

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Site Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.