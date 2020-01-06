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  4. Çorum’un ihracatında rekor artış

Çorum’un ihracatında rekor artış

ÇORUM HABERLERİ  | 06.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Çorum’da 2019 yılında 422 milyon 699 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 346 milyon 520 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Çorum ihracatçı iller sıralamasında ise geçtiğimiz yılki yerini korudu.

Çorum’un ihracatında rekor artış

Çorum’da 2019 yılında 422 milyon 699 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 346 milyon 520 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Çorum ihracatçı iller sıralamasında ise geçtiğimiz yılki yerini korudu. Kasım ayında ihracatçı iller arasında yer alan Çorum’un ihracatında yüzde 504 oranında artış yaşanırken tarım, turizm ve sanayi sektörüyle ön plana çıkan kentte ihracat oranlarında yaşanan artışla yeni bir rekor kırıldı.
TİM verilerine göre Ocak ayında 22 milyon 675 bin dolar, Şubat ayında 21 milyon 791 bin dolar, Mart ayında 38 milyon 242 bin dolar, Nisan ayında 33 milyon 504 bin dolar, Mayıs ayında 41 milyon 67 bin dolar, Haziran ayında 22 milyon 711 bin dolar, Temmuz ayında ise 35 milyon 904 bin dolar, Ağustos ayında 28 milyon 455 bin dolar, Eylül ayında 30 milyon 836 bin dolar, Ekim ayında 21 milyon 800 bin dolar, Kasım ayında ise 95 milyon 693 bin dolar, Aralık ayında ise 30 milyon 198 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
Yıllara göre iracat rakamlarına bakıldığında Çorum’dan, 2004 yılında 36 milyon dolar, 2004 yılında 36 milyon dolar, 2005 yılında 60 milyon dolar, 2006 yılında 65 milyon dolar, 2007 yılında 88 milyon dolar, 2008 yılında 108 milyon dolar, 2009 yılında 101 milyon dolar, 2010 yılında 105 milyon dolar, 2011 yılında 140 milyon dolar, 2012 yılında 142 milyon dolar, 2013 yılında ise 165 milyon dolar, 2014 yılında ise 196 milyon olarak, 2015 yılında 181 milyon 288 bin dolar, 2016 yılında 145 milyon 155 bin dolar, 2017 yılında ise 172 milyon 500 dolar, 2018 yılında ise 346 milyon 520 bin dolarlık gerçekleşti.

Çorum’un ihracatında rekor artış

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