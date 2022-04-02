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Çorum'un kadın ramazan davulcusu mesaisine başladı

02.04.2022 03:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatice Kırcı: - "Kadınların gücünü gösterdim. İnsanın sevdiği mesleği yapması gibi güzel bir şey yok"

ÇORUM (AA) - Çorum'da belirlenen ramazan davulcuları arasında yer alan Hatice Kırcı, mesaiye başladı.

Kırcı, davulcu babası Muktat Kırcı'dan devraldığı davuluyla Akkent Mahallesi sakinlerini manilerle sahura kaldırdı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde memur olarak çalışan 35 yaşındaki, 1 çocuk annesi Kırcı, AA muhabirine, ilk mesaisine heyecanla başladığını söyledi.

Kadın ramazan davulcusu olarak olumlu ve olumsuz tepkiler aldığını belirten Kırcı, olumsuz eleştirileri önemsemediğini, sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Vurmalı çalgılara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu dile getiren Kırcı, "Ben okulun bando takımındaydım. Babam da davulcu. Gittiğim bir düğünde davul çaldım ve görenler davulculuk yapabileceğimi söyledi. Böylelikle davulculuğa başladım." dedi.

Ramazan davulcusu olmak için Çorum Belediyesine yaptığı başvurunun kabul olmasıyla mutlu olduğunu aktaran Kırcı, "Belediyeye videolarımı gönderdim ve kabul edildim. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bir kadın olarak kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayan Kırcı, konservatuvara girip, mesleğini ilerletmek istediğini anlattı.

Kırcı, kadınların istediği her şeyi başarabileceğine dikkati çekerek, "Kadınların gücünü gösterdim. İnsanın sevdiği mesleği yapması gibi güzel bir şey yok. Başarının, okumanın yaşı yok." ifadelerini kullandı.

Baba Muktat Kırcı ise sağlık problemleri nedeniyle davul çalmayı bıraktığını belirterek, "Davulu kızıma devrettim. Kızımla gurur duyuyorum. Ben davulu artık taşıyamıyorum ama kızımla birlikte her gece ben de sokaklarda dolaşacağım." şeklinde konuştu.

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