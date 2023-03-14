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Çorum'un Mecitözü ilçesinde eğitime kar engeli

14.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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kar tatili Çorum Mecitözü

Çorum Namaz Vakitleri 14 Mart Salı

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Öğle
12:55
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:10
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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