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Çorum'un Sungurlu ilçesi Oyaca köyündeki karantina kaldırıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 13.04.2020 13:04 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesi Oyaca köyündeki karantina kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyündeki karantina uygulamasına son verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 30 Mart tarihli kararıyla 14 gün karantina altına alınan Oyaca köyündeki sürecin dolduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, sağlık ekiplerince köyde yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

Çorum'da halen Laçin'in Çamlıpınar, Mecitözü'nün Bekişler, Uğurludağ'ın Eskiçeltek, Kargı'nın Oğuz ve Yeşilköy köyleri ile Bahçelievler Mahallesi'nde karantina uygulaması devam ediyor.

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