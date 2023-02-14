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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 301 depremzede misafir ediliyor

14.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tahsis edilen evlere 301 depremzede yerleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen 50 aileden oluşan 301 kişi, kaymakamlık tarafından Sungurlu Fen Lisesi öğrenci pansiyonuna yerleştirildi.

Birkaç gün burada misafir edilen depremzedeler, daha sonra ilçedeki vatandaşların tahsis ettiği 44 eve taşındı.

Gelmesi beklenen depremzedeler için de Sungurlu Fen Lisesi pansiyonunun yanı sıra Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurdun da hazır hale getirildiği belirtildi.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, depremzedeleri evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

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Çorum Sungurlu

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