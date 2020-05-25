YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerindeki 450 öğrenciye eğitim seti verildi

Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerindeki 450 öğrenciye eğitim seti verildi

ÇORUM HABERLERİ  | 25.05.2020 15:55 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerindeki 450 öğrenciye eğitim seti verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle kaynaklara ulaşmakta güçlük çeken 450 öğrenciye eğitim seti hediye edildi.

Sungurlu ve Boğazkale kaymakamlıklarınca hazırlanan Evde Eğitim Desteği Projesi kapsamında ilkokul 1 ve 2'nci sınıfa giden öğrenciler ile sınav hazırlığında olan 8'inci ve lise son sınıf öğrencilerinin hem kaynak eksiğini gidermek hem de moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla okuma kitapları ve sınavlar için soru bankaları temin edildi.

İki ilçedeki 450 öğrenciyi kapsayan proje kapsamında temin edilen eğitim setleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencilerin evlerine teslim edildi.

Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman da bazı öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, kitapları kendilerine teslim etti.

Ataman, yaptığı açıklamada, ülke olarak koronavirüs salgını dolayısıyla sıkıntısı günler yaşadıklarını belirterek, "Salgının bir an önce bertaraf edilmesi için tüm tedbirler ilgili idari birimlerce alınmakta ve titizlikle uygulanmaktadır ancak tüm tedbirleri alırken ihmal etmememiz gereken konulardan biri hatta en önemlisi eğitimdir. Özellikle sınav hazırlığında olan 8'inci sınıf ve lise son sınıf öğrencilerimiz var. Bu süreçte de kaynak desteğine ihtiyaç duyulduğu konusunda tespitlerimiz oldu." dedi.

Okul başladıktan sonra yarım dönem eğitim gören ve eğitimin yarıda kesilmesiyle okuma yazmaya henüz başlamış ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimiz ile 2'nci sınıf öğrencileri de dahil ederek "Evde Eğitim Desteği" adı altında çalışma yürüttüklerini anlatan Ataman, "Bu kapsamda LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerimize soru bankaları, ilkokul öğrencilerimize de okuma yazma konusunda pratik yapabilecekleri bir eğitim seti hazırlandı ve evlerinde teslim edildi. Öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyor, sınav hazırlığında olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Başhekim Beytur’dan Covid-19 uyarısı

Çorum Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:08
Öğle
12:42
İkindi
16:39
Akşam
20:06
Yatsı
21:48

Çorum Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Akbulut Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Seçil Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Müftü yardımcısından karantinadaki vatandaşlara konser

Müftü yardımcısından karantinadaki vatandaşlara konser

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ahlatcı’nın esnaf ziyaretleri sürüyor

Ahlatcı’nın esnaf ziyaretleri sürüyor

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.