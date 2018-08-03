Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen kayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyucusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen, tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

1.5 yıldır kanser tedavisi gören Dünya Göğen'in yaşamını yitirdiğini, ses sanatçısı Engin Evin Facebook hesabından duyurdu.

Engin Evin paylaşımında, "Canım Coşkunumun biricik kızı Dünyamızı kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Coşkunum başın sağolsun, sana ve geride kalanlara sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek.

Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.

