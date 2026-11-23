"Camdaki Kız" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da dünyaevine girmişti.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Yaklaşık 4 ay önce anne olan Merve Dinçkol'dan bugün korkutan bir haber geldi. Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi.

Merve Dinçkol Şerifoğlu'nun 4 aylık kızı Defne Yaz'ın, annesinin ve bakıcısının da bulunduğu otomobile arkadan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir facianın önüne geçti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilen aile, hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu oldular.

Kaza sırasında Rize'de olan Merve Dinçkol Şerifoğlu'nun eşi Feyyaz Şerifoğlu ise haberi alır almaz İstanbul'a döndü.