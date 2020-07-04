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Coşkun Sabah konser öncesi konuştu

İZMİR HABERLERİ  | 04.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

İzmir Mordoğan’da vereceği konser öncesi açıklama yapan sanatçı Coşkun Sabah, korona virüs nedeniyle üç arkadaşının hayatını kaybettiğini belirtti.Bir işletmenin açılış konseri için Mordoğan’a gelen ünlü besteci ve şarkıcı Coşkun Sabah, korona virüs nedeniyle arkadaşlarını kaybettiğini belirterek, "Biraz Trump ağzı olacak ama ’Çin virüsü’ bütün dünyayı hırpaladı.

İzmir Mordoğan’da vereceği konser öncesi açıklama yapan sanatçı Coşkun Sabah, korona virüs nedeniyle üç arkadaşının hayatını kaybettiğini belirtti.
Bir işletmenin açılış konseri için Mordoğan’a gelen ünlü besteci ve şarkıcı Coşkun Sabah, korona virüs nedeniyle arkadaşlarını kaybettiğini belirterek, "Biraz Trump ağzı olacak ama ’Çin virüsü’ bütün dünyayı hırpaladı. Ama sağlığımız yerinde. Sağlığımız yerinde olduğu için şükür ediyoruz. Koronaya yakalananlar var. Benim arkadaşlarımdan üçü koronadan öldü. Benim piyanistimin babası koronadan vefat etti. Yine tanıdıklardan, bizim de akraba kadar yakınımız Prof. Murat Dilmener hayatını kaybetti. Kendisi Mardinliydi. Benim de anneanne tarafım Mardinli. Çok iyi bir dostumuzdu. Yani diyeceğim; bizim canımız sağsa, bu şekilde konuşuyorsak, şükredeceğiz" diye belirtti.

"Korona günleri ’ya sabır’ çekerek geçiyor"
Korona günlerinin "Ya sabır" çekerek geçtiğini ifade eden Sabah, "Bereket benim İstanbul’da ufak, bahçeli bir evim var. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bahçe bizi avuttu. Ama tabii ’ya sabır, ya sabır, ya sabır’ dedik. Kolay iş değil. Herkes hayat standardının altında yaşadı. Günlük alışkanlıklarının çok altında kaldı. Bunu yapmak, başarmak zor. Eve kapanmak hoş bir şey değil. Herkes ne hissettiyse ben de aynısını hissettim. Bu artık dünyanın sorunu oldu. Ya sabır çekerek, kendimizi telkin ederek bu zorluğu aşacağız. İnşallah derler ki; ’Bütün dünya bundan kurtuldu. Haydi bakalım eski yaşantıya.’ Herhalde herkes zil takıp oynar" diye konuştu.

"Yalan Yıllar adlı şarkım çıktı"
"Kısıtlama günlerinde yazar, çizer kitap okudu. Ressam tablo yaptı. Biz de müzik adamıyız. Biz de müzik yaptık" diye konuşan Sabah, "3 gün önce ’Yalan Yıllar’ adlı şarkım çıktı. Güzel bir şarkı oldu. Şu anda dijitalde var. Mekanik çıkmadık. Artık sistem değişti. Dijital ortamlarda şarkılar yayınlanıyor. Üç tane şarkım da sırada bekliyor. Onların kayıtları olduktan sonra çıkaracağız. Fırsat buldukça, 3 ayda bir yeni şarkılar çıkaracağız. Yani boş durmuyoruz" sözlerine yer verdi.

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