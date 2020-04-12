Coşkun Sabah parasız mı kaldı? ' 3-4 ay dayanırım ama...'

Kanal D’nin, sunuculuğunu Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ programına Coşkun Sabah evinden konuk oldu.

Ünlü sanatçı 23 gündür karantinada olduğu belirterek, "Artık bambaşka bir hayatımız oldu. Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var."

Sabah içini şu sözlerle döktü: "Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim."

Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah anlaşmalı olarak boşanmıştı. İddialara göre Ceyda Sabah boşanmak için eşinden 2 milyon lira tazminat ve çocukları ile kendisi için aylık 20 bin lira nafaka istemişti.



