Hakan Hatipoğlu’nun eski Survivor yarışmacısıyla ilgili TikTok iddiası olay oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım adlı programda Hakan Hatipoğlu’nun sosyal medya platformu TikTok üzerinden elde edilen gelirler hakkındaki iddiası sosyal medyada ortalığı karıştırdı.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEDİ



Gel Konuşalım adlı programda gündeme taşınan bir iddia sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Nur Tuğba Namlı ve Seray Sever'le TikTok platformu üzerine konuşan Hakan Hatipoğlu TikTok’tan bir gecede bir gecede 300 ila 400 bin lira kazanıldığını iddia ederek söylemlerini ismini vermek istemediği bir Survivor yarışmacısına dayandırdı.

'AYDA 5-6 MİLYON TL KAZANILIYOR' İDDİASI

Programda konuşulan rakam kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Hatipoğlu aynı programramda TikTok’ta açılan canlı yayınlar sayesinde kazanılan bu paranın aylık olarak 5-6 milyon lira olduğunu söyleyerek ortaya attığı bu iddiaya kaynak olarak yine aynı Survivor yarışmacısının beyanlarını gösterdi.