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Coşkun Sabah'tan Hülya Avşar itirafı! 'Beni Tanju Çolak'la aldattı'

14.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin en bomba aşkı olan Coşkun Sabah-Hülya Avşar aşkı yeniden gündemde... Coşkun Sabah yıllar sonra bomba bir ihanet itirafıyla olay oldu. Sabah açıklamasında "Hülya beni Tanju Çolak'la aldattı' dedi.

Coşkun Sabah - Hülya Avşar aşkında bomba ihanet itirafı gündemde yer aldı. Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasına girdi.

"Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptıığ açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum” ifadelerini kullandı.

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Program sunucularının “Kesin doğru muydu” sorusu üzerine Sabah, “Evet, evet doğru Tanju Çolak idi” dedi.

GÜNLERCE AĞLADI

Yıllar önce bu konuda açıklamalar yapan gazeteci Bilal Özcan da bu konuda "Coşkun, Hülya'ya bir türlü ulaşamadı ve sonra gazeteyi gösterdim. 'Hülya Avşar, genç bir işadamıyla aşk yaşıyor' diye haber vardı. Coşkun yıkıldı. Günlerce, gecelerce ağladı. Askerdeyken böyle bir şey yaşamıştı Coşkun Sabah. Çok ezildiğini hissetti. Hep onu teselli ediyordum" demişti.

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