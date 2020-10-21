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Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu

BURSA HABERLERİ  | 21.10.2020 18:04 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli holdingleri arasında yer alan Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörlüğü görevine Evren Özbanazi atandı.Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek, Türkiye’nin kritik ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu.

Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu

Türkiye’nin önemli holdingleri arasında yer alan Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörlüğü görevine Evren Özbanazi atandı.
Otomotiv, teknoloji, savunma ve havacılık gibi önemli sektörlerde, yüksek katma değerli ürünler üreterek, Türkiye’nin kritik ülkeler arasına girmesine katkı sağlayan Coşkunöz Holding’in Dönüşüm Proje Koordinatörü Evren Özbanazi oldu. Sektörün deneyimli ismi Özbanazi, Coşkunöz Holding ve holding bünyesinde faaliyet gösteren 12 şirketin baştan sona tüm süreçlerinin yalınlaştırılması, etkinleştirilmesi, verimliliğinin artırılması, dijitalleştirilmesiyle ilgili yol haritalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında lisans derecesi ile mezun olan Özbanazi, kariyer hayatına mezun olduğu yıl Bosch Bursa fabrikasında Üretim Planlama Mühendisi olarak başladı. 2002 ila 2005 yılları arasında Bosch GmbH’a Süreç Geliştirme & Üretim Mühendisi görevini üstlendi, 2005 ila 2007 yıllarında Proje Grup Müdürlüğü yaptı. 2007 ila 2010 yılları arasında Lean Alliance Gmbh’ta Kaizen Eğitmeni görevini yürüten Özbanazi, 2010 ila 2013 yılları arasında Operasyonlar Müdürü görevinde bulundu. 2013 ila 2015 yılları arasında kendi şirketinde Yalın Sistem Danışmanlığı yapan Özbanazi, 2015 ila 2018 yıllarında CPS Pressform Genel Müdürlük görevini yerine getirdi. 2018 yılından günümüze kadar Grossmond Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi, 2019 yılından itibaren de IXON Makine Yönetici Direktör’ü olarak çalıştı.

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