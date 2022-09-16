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Cosplay, Daikin Türkiye'nin sahne sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleşiyor

16.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cosplay Yarışması" ile katılımcılar tasarladıkları kostüm ve hazırladıkları şov ile podyuma çıkacak ve Cosplay ustalarından oluşan jüriye kendilerini gösterecekler

İSTANBUL (AA) - Daikin'in sahne sponsoru olduğu GIST- Gaming İstanbul 2022’deki Cosplay etkinliği, 16-18 Eylül tarihlerinde Avrasya Gösteri Merkezi’nde, bölgenin en büyük oyun fuarı olan GİST-Gaming İstanbul' un içinde gerçekleşecek.

Daikin açıklamasına göre, Cosplay etkinliğinde, Daikin katılımcılara çevre ve doğru hava kapsamında bilinçlendirme için özel olarak tasarlanmış bileklikler takacak.

"Temiz Hava Elçileri" sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukları "Doğru hava" konusunda bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Daikin Türkiye, doğru hava bilinci yaratmak için gençlerin en sevdiği etkinliklerden olan Cosplay’de de onlarla birlikte olacak.

Temiz Hava Elçileri projesi kapsamında bugüne kadar birçok okulda etkinlikler düzenleyen Daikin Türkiye, belirlenen okullarda "temiz hava" sınıfları açtı. Çocukları temiz hava konusunda bilinçlendirerek, bugüne kadar binden fazla çocuğun hayatına dokundu ve yaklaşık bin 400 çocuğu Temiz Hava Elçisi’ne dönüştürdü.

Daikin Türkiye 2025 yılına kadar temiz hava elçisi sayısını 3 bin kişiye tamamlamayı hedefliyor. Daikin Türkiye şimdi de gençlerin eğlence dünyasında onların yanında oluyor. Daikin'in bir diğer amacı da Türkiye’de Japon kültürünü tanıtmak. Daikin bu bağlamda Japon anime kültürünün uzantısı olan Cosplay etkinliğinde de gençlere destek olmaktan mutluluk duyuyor.

Transformers’dan Wonderwoman’a, Naruto Kahramanlarından Starwars’a kadar pek çok anime, oyun ve manga karakterlerine bürünüp kısa bir süreliğine de olsa gerçek dünyadan fantastik evrenlere geçiş yapılmasını sağlayan ve uluslararası gösterilere, festivallere dönüşen Cosplay etkinlikleri bu kez Daikin sahne sponsorluğunda İstanbul’da yapılıyor.

Günümüzde çocuklar ve gençler, anime, oyun ve manga karakterleriyle özdeşleşmekten, bir süreliğine de olsa kostüm ve makyajlarıyla o karakterlerin dünyasına girmekten mutluluk duyuyorlar ve buradaki duygularını da hayranı oldukları kahramanların kostümleri, makyajları ve aksesuarları ile Cosplay yarışmalarına katılarak sergiliyorlar.

GIST etkinliği kapsamında Türkiye’de son üç yıldır düzenlenen Cosplay etkinliği bu yıl Daikin markası sahne sponsorluğunda ve FP İletişim organizasyonunda yapılıyor. "Cosplay Yarışması" ile katılımcılar tasarladıkları kostüm ve hazırladıkları şov ile podyuma çıkacak ve Cosplay ustalarından oluşan jüriye kendilerini gösterecekler.

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