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Çotanak Spor Kompleksi’nde loca kiralama işlemleri devam ediyor

GİRESUN HABERLERİ  | 15.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

2020-2021 futbol sezonunda faaliyete girecek olan Çotanak Spor Kompleksi’nde loca kiralama işlemleri devam ediyor.TFF 1.

Çotanak Spor Kompleksi’nde loca kiralama işlemleri devam ediyor

2020-2021 futbol sezonunda faaliyete girecek olan Çotanak Spor Kompleksi’nde loca kiralama işlemleri devam ediyor.
TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, 2020-2021 sezonu ilk yarısının ortalarında hizmete açılacak olan Çotanak Spor Kompleksi’ndeki locaları kiralamaya başladı. Giresunspor’un eski başkan ve yöneticileri ile Giresunlu iş insanları Çotanak Spor Kompleksi’nde loca kiralayarak Giresunspor’a destek oldular.
Giresunspor’un eski başkanlarından Mustafa Temel Bozbağ ve Sacit Ali Eren, eski başkanvekili Nahid Yamak ile iş insanları Metin Koç ve Ahmet Demiray Çotanak Spor Kompleksi’nden sezonluk loca kiralayarak takıma destek oldular. Yüzde 97’si tamamlanan spor kompleksinin eylül ayında hibrit çim serme işlemi yapılacak.

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