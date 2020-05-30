Çotanak Spor Kompleksi’nde son aşamalara gelindi

Giresun’da yapımı süren Çotanak Spor Kompleksi içerisinde yer alan 20 bin kişilik stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve antrenman sahası yapım çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı.

Giresun’un Aksu Mahallesinde yapımı devam eden Çotanak Spor Kompleksinde, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yüklenici firma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, inşaat çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlandığı, çevre düzenleme çalışmalarının bitmek üzere olduğu bildirildi. Ayrıca stadın çatısı, cehpe giydirmesi, koltuk montajı ve çim saha alt yapısı gibi önemli aşamaları tamamlandığı bildirilirken 15 gün içerisinde hibrit çim serimine başlanacağı açıklandı. Elektrik ve mekanik sistemlerin test aşamasında olduğu spor kompleksinde testlerin tamamlanması ile birlikte yaklaşık 2 ay sonra havuzun devreye alınmasının planlandığı açıklandı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yüklenici firma yetkililerine inşaatın bir an önce bitirilmesi talimatını verirken, çalışmaların kazasız ve başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise inceleme sonrası yaptığı açıklamada “Çotanak Stadı’nda artık sona yaklaşıyoruz. Giresunsporumuza layık bir tesisi hizmete sokacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Sayın Valimiz Harun Sarıfakıoğulları ve yetkililerle yerinden incelediğimiz stadımızda inşallah yeni zaferler yaşayacağız. Eksiklerin çözümü noktasında ise bazı notlar aldık. Stadımızın yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz her zaman Giresunsporumuzun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Giresunspor bizim gözbebeğimiz” ifadelerini kullandı.

