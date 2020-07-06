Covid-19 bağışıklığı Anka Hastanesi’ndeki antikor testiyle öğrenilebilecek

Vatandaşlar, korona virüs geçirip geçirmediklerini Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde yapılmaya başlanan antikor testleri ile öğrenebilecek. PCR testlerinde yalancı negatif ya da yalancı pozitif denilen hatalı sonuç çıkma ihtimalini ortadan kaldıran antikor testleri ile semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar da tespit edilecek.

Korona virüs tanısı için yapılan PCR testlerinde yalancı negatif ya da yalancı pozitif denilen hatalı sonuç çıkma ihtimalini ortadan kaldıracak olan antikor testleri Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Bu test ile hatalı sonuçların önüne geçilirken, hastalığı hiçbir belirti olmadan atlatanlar da tespit edilebilecek. “Antikor testi ile şüphe ortadan kalkacak”

Antikor testleri ile ilgili bilgi veren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, “Dünya genelinde herkese korono virüs testi yapılamadığından virüsün bulaştığı kişi sayısı tam olarak tespit edilememektedir. Bununla birlikte virüsü taşısa bile hiçbir belirti göstermeyen kişiler olduğu bilinmektedir. Bu kişiler, hastalığı ayakta hafif şekilde geçirse de başkalarına bulaştırma riski taşımaktadır. Bu nedenle hem gerçek sayıların tespit edilmesi hem de toplumların kazandığı bağışıklık seviyesinin değerlendirilmesi açısından antikor testleri çok önemlidir. Antikor testi bir nevi doğrulama testidir. Bu testlerle kişinin kanındaki antikor düzeyi kontrol edilerek kişinin aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı ortaya çıkmaktadır. Semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar ve özellikle PCR testlerinde yalancı negatif ve pozitif çıkan insanlar antikor testleri ile şüphelerinden kurtulacaktır” dedi.

“PCR testleri Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılıyor”

Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, sözlerinin devamında, “Korona virüs mücadelesinde uygulanan testlerden olan PCR testleri özel hastanelerde değil, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılıyor. Tüm hastaneler için böyle. Sadece Gaziantep Üniversitesi Hastanesi kendi testini kendi yapıyor. Biz korona virüs şüphesi ile hastanemize başvuran hastalarımızı acil servisten kabul edip büyük bir titizlikle tüm tetkikleri yapıyoruz. Hastalardan alınan numuneleri Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderiyoruz. Bazen hastalarda ilk iki seferde yapılan testin sonucu negatif çıkıp üç ya da dördüncü testte pozitif çıkabiliyor. Test negatif olsa dahi hastanın şikayetleri varsa ve akciğer tomografisinde bulgu varsa bu hastayı korona virüs (Covid-19) şüphesiyle yatırıyor ya da tedaviye devam ediyoruz. Tek başına testin negatif olmasının hiçbir önemi yok. Hastanın endikasyonu varsa biz genellikle akciğerleri etkilenen hastaları hastanemizde yatırıyoruz. Hastada şikayet ve akciğer tomografi bulgusu yoksa hastaları ilaçlarını vererek evlerinde tedavi ediyoruz. Bazı hastalar farklı hastanelerde alınan sonuçlarda negatif, pozitif çıkmasına anlam veremiyordu. Şu an hastanemizde yaptığımız antikor testleri ile PCR testlerinde yalancı negatif ya da yalancı pozitif denilen hatalı sonuç çıkma ihtimalini ortadan kalkıyor“ ifadelerini kullandı.