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Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.10.2020 08:40 | Son Güncelleme

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanarak Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.Vali Makas başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanarak Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Vali Makas başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş ile kurul üyeleri katıldı.
Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla düzenlenen toplantıda, bugüne kadar alınan tedbirler, denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Alınan tedbirlere titizlikle uyulması halinde kısa sürede bu mücadelede başarıyı yakalayacaklarını bildiren Vali Mehmet Makas, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Covid-19 denetim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi

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