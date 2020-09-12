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Covid-19 dışındaki hastalar için yeni acil servis açılıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde; Covid-19 hastalarının bakıldığı “Acil Servis” ile diğer sağlık sorunlarına sahip olan hastaların tedavi edildiği acil alanlar birbirinden ayrıştırılıyor.Erzincan Valisi Mehmet Makas, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye ait eski acil servisinde Covid-19 dışındaki hastalıklar için oluşturulan ve bugün hizmete girecek olan “Acil Servis Alanı’nda incelemelerde bulundu.Diğer acil vakalar ve kritik sağlık sorunu olan hastaların virüs kapma endişesini ortadan kaldırmak maksadıyla hastaneye ait eski acil servisinde açılan özel alanı gezen Vali Mehmet Makas, oluşturulan birimi inceleyerek, İl Sağlık Müdürü Doç.

Covid-19 dışındaki hastalar için yeni acil servis açılıyor

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde; Covid-19 hastalarının bakıldığı “Acil Servis” ile diğer sağlık sorunlarına sahip olan hastaların tedavi edildiği acil alanlar birbirinden ayrıştırılıyor.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye ait eski acil servisinde Covid-19 dışındaki hastalıklar için oluşturulan ve bugün hizmete girecek olan “Acil Servis Alanı’nda incelemelerde bulundu.
Diğer acil vakalar ve kritik sağlık sorunu olan hastaların virüs kapma endişesini ortadan kaldırmak maksadıyla hastaneye ait eski acil servisinde açılan özel alanı gezen Vali Mehmet Makas, oluşturulan birimi inceleyerek, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik’ten bilgi aldı.
Hizmete açılacak olan acil servis alanı sayesinde sağlıklı hasta ile korona virüs şüphesi olan hastaların net bir şekilde ayrılacağını bildiren Vali Mehmet Makas, korona virüs salgını sebebiyle virüs kapma riskinden dolayı hastanelere başvurmamayı tercih eden hastaların ‘yeni normal’ anlayış doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen koşullarına uygun hareket ederek, yeni acil servis alanında muayene olabileceklerini kaydetti.

Covid-19 dışındaki hastalar için yeni acil servis açılıyor

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