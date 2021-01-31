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Covid-19 hastaları için Göğüs Duvarı Fizyoterapi cihazı geliştirildi

31.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi ile Hamle Mühendislik firması tarafından Covid-19 hastalarının tedavisine yönelik geliştirilen “Milli Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazı” düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz Ekim ayında Erzurum’u ziyareti sırasında incelediği ve klinik çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiği Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazının tanıtımı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti.Tanıtım toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi ile Hamle Mühendislik firması tarafından Covid-19 hastalarının tedavisine yönelik geliştirilen “Milli Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazı” düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz Ekim ayında Erzurum’u ziyareti sırasında incelediği ve klinik çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiği Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazının tanıtımı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti.
Tanıtım toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve projenin tıbbi danışmanı Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik, proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Uzun ve klinik çalışmada görevli Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kerget ile projeye katkıda bulunan öğretim üyeleri ve Hamle Mühendislik firma yetkilileri katıldı.
TÜBİTAK tarafından Covid-19 proje çağrısına uygun olarak hazırlanan en başarılı 10 proje arasında yer alan Milli Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik, üniversite sanayi iş birliğince yürütülen proje kapsamında Hamle Mühendislik Firması tarafından üretilen cihazın klinik testlerinde oldukça başarılı sonuçlar alındığını söyledi.
Cihaz 100 Covid-19 Hastasının Tedavisinde Kullanıldı
Cihazın, akciğere inen ve enfeksiyondan dolayı oluşan balgamın atılımını kolaylaştırmak ve hastayı öksürterek bir anlamda akciğerinin temizlemesini sağlamak amacıyla geliştirildiğini söyleyen Çelik cihazın üretim ve test aşamalarını şöyle özetledi: “Milli cihaz yapmak adına giriştiğimiz bu projeye TÜBİTAK’ın 1507 Covid-19 çağrısıyla başladık. Projemiz onaylandıktan sonra Ata Teknokent, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile Hamle Mühendislik yetkililerinden oluşan ekiple, interdisipliner bir yaklaşımla, üzerinde Türk bayrağı bulunan milli tıbbi cihazımızı hastalarımızın hizmetine sunmayı hedefledik. Erzurum Şehir Hastanesinde yatan 100 Covid-19 hastasına geliştirdiğimiz göğüs duvarı fizyoterapi cihazı ile tedavi uyguladık. Klinik çalışma sonucunda yatıştan itibaren günde 20 dakika sabah, 20 dakika akşam olmak üzere iki defa uyguladığımız tedavi sonucu hastaların solunum fonksiyon testlerinin düzeldiğini gördük. Bu hastaların oksijen ve yoğun bakıma giriş ihtiyacı azaldı.”
Cihazı Kullanan Hastalarda Yoğun Bakım İhtiyacı Ortadan Kalktı
Cihazın klinik çalışmalarından sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Buğra Kerget ise klinik çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü ve cihazı kullandırdıkları hastaların öksürük ile balgam atma şikayetlerinin 3. günden sonra toparlandığını, 5. günde ise solunum fonksiyon testlerinin ciddi manada düzeldiğini söyledi. Kerget cihazla uygulanan tedavi sayesinde hastalarda yoğun bakıma giriş ihtiyacının ortadan kalktığını sözlerine ekledi.
"İnsanlığa ve Bilime Katkı Sağlayacak Projelere İmza Atmaya Devam Ediyoruz"
Milli Göğüs Duvarı Fizyoterapi Cihazı hakkında görüşlerini bildiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaklaşık bir yıldır tüm dünyanın Covid-19 pandemisine karşı büyük mücadele verdiğini hatırlatarak geliştirilen cihazın hastaların iyileşme sürecine katkıda bulunmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Rektör Çomaklı: "Geliştirilen cihazla birlikte Covid-19 hastalarının öksürük şikayetlerinin azalması, solunumlarının düzelmesi, yoğun bakım ihtiyaçlarının ortadan kalkmasının yanı sıra cihazın hastalarda gelişebilecek diğer organ bozukluklarını da engellemesi bilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Atatürk Üniversitesi olarak insanlığa ve bilime katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. Milli cihaz yapma adına girişilen bu projenin yeni çalışmalara da ilham kaynağı olacağı kanaatindeyim. Bu önemli çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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